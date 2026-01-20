Cae el presunto autor del primer feminicidio de 2026 tras operativo de inteligencia en Cochabamba

En un operativo de precisión ejecutado por los grupos de Inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), las autoridades lograron este lunes la aprehensión del principal sospechoso del asesinato de Liliana Ingrid Céspedes (31), el primer caso de feminicidio registrado en el departamento de Cochabamba en lo que va del año.

La fuga: Un intento de evasión fallido

El crimen se descubrió en la madrugada del lunes en el municipio de Sacaba. Según el relato de los familiares de la víctima, tras cometer el acto, el sujeto de 50 años intentó encubrir el hecho negando el ingreso de los parientes a su domicilio y cerrando la vivienda con llave.

"El hombre se negaba a entrar, le echó llave. Mi hermano tuvo que entrar por la pared", relató la hermana de Liliana. Mientras la familia lograba ingresar y hallaba el cuerpo sin vida de la joven madre, el sospechoso aprovechó la confusión para darse a la fuga, activando de inmediato una alerta de búsqueda a nivel departamental.

El operativo: Vigilancia y rastreo

Tras la confirmación de la causa de muerte por asfixia mecánica y los indicios de agresión sexual, los equipos de Inteligencia de la FELCV activaron una "vigilancia intensiva". El rastreo de movimientos y el análisis de testimonios clave permitieron a los efectivos cercar los posibles refugios del agresor.

La estrategia policial dio frutos cuando el sujeto fue identificado circulando en la zona norte de la capital valluna. Finalmente, los agentes interceptaron al presunto feminicida en las inmediaciones del estadio Félix Capriles, donde intentaba camuflarse entre el flujo de personas para evadir a la justicia. La captura se realizó de manera sorpresiva, impidiendo que el hombre presentara resistencia o intentara una nueva huida.

Sueños truncados y justicia para Liliana

Mientras el detenido era trasladado a celdas policiales a la espera de sus medidas cautelares, el luto se apoderó de Sacaba. Liliana, quien acababa de salir de promoción, tenía el sueño de estudiar enfermería para brindar un mejor futuro a sus dos hijos, de 11 y 6 años, que hoy quedan en la orfandad.

"Me lo mató como si fuera un perro", lamentó su hermana entre lágrimas, exigiendo la pena máxima para el responsable. El caso continúa bajo investigación para determinar los detalles del forcejeo y la agresión previa al deceso, mientras la FELCV refuerza la vigilancia ante este violento inicio de año.

