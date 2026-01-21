Sacaba: Entre gritos de justicia y profundo dolor, despiden a Ingrid Liliana, primera víctima de feminicidio en Cochabamba

En un ambiente de consternación e impotencia, este martes se llevó a cabo el entierro de Ingrid Liliana Céspedes, la mujer de 30 años que se convirtió en la primera víctima de feminicidio del departamento en lo que va del año. El cortejo fúnebre, que partió desde la zona de El Abra hasta el Cementerio General de Sacaba, estuvo marcado por desgarradores pedidos de justicia y el repudio generalizado hacia el agresor.

Un último adiós marcado por el dolor

El féretro de Liliana fue acompañado por una multitud de familiares y amigos que no daban crédito a la tragedia. "¡Despertá, hermanita! ¡Por qué, hermana!", lloraba su hermana mayor frente al ataúd, mientras los presentes exigían que el responsable, quien fuera la pareja de la víctima, reciba la condena más alta permitida por la ley boliviana.

La rabia de los familiares se hizo sentir durante el sepelio, donde increparon la protección policial que recibió el sospechoso durante su captura: "¿Por qué no nos han dejado que nos enfrentemos a ese maldito? ¡Mil veces maldito!", gritaban entre lágrimas, reflejando el sentimiento de injusticia que rodea el caso.

El vacío de una familia y el pedido de justicia

Liliana era descrita por sus seres queridos como una mujer solidaria, alegre y con un futuro prometedor. Su muerte no solo apaga la vida de una joven, sino que deja a dos menores de edad en la orfandad, una de las consecuencias más cruentas de este crimen.

El hermano de la víctima, en medio del duelo, reflexionó sobre la necesidad de castigos más severos para crímenes de esta naturaleza:

"Justicia para mi hermana, era una buena persona que te cooperaba en todo. Ojalá existiera la pena de muerte para quienes matan a una mujer o a un niño. Solo pedimos que pague con la pena máxima", manifestó ante los medios locales.

El feminicidio ocurrió en la zona de El Abra, en Sacaba, donde Ingrid Liliana fue atacada por su pareja. Actualmente, el autor se encuentra bajo custodia policial y la familia espera que las autoridades judiciales actúen con celeridad para dictar una sentencia de 30 años de prisión sin derecho a indulto, conforme establece la Ley 348.

