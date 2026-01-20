"Fingió buscarla mientras ella ya estaba muerta": Familia de Liliana exige justicia tras brutal crimen

En medio de escenas de profundo dolor, los restos de Liliana Céspedes (31) fueron retirados esta noche de la morgue del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

Tras concluir la autopsia, el cuerpo de la primera víctima de feminicidio de 2026 en Cochabamba fue trasladado en un coche fúnebre hacia la zona donde trabajaba, lugar donde se realizará el velorio.

Mientras tanto, el acusado permanece bajo custodia policial tras prestar su declaración informativa. La familia y amigos de Liliana, apostados en las puertas del IDIF, mantienen una vigilia exigiendo la pena máxima de 30 años de prisión sin derecho a indulto.

La macabra coartada del agresor

El testimonio de la hermana de la víctima reveló una frialdad extrema por parte del acusado, quien era el enamorado de Liliana desde hace un año. Según el relato, el sujeto no solo ocultó el crimen, sino que participó activamente en las supuestas labores de búsqueda para desviar las sospechas.

"Este hombre nos hizo creer que mi hermana se había ido con otras personas a tomar. Fuimos con él a los hospitales y a la policía a buscarla, mientras ella ya estaba muerta, encerrada en su cuarto", declaró la hermana entre lágrimas. El sospechoso llegó incluso a entrar a la vivienda de Liliana para retirar pertenencias y dinero, reforzando la mentira de que ella se había marchado por voluntad propia.

El hallazgo: Dos días de encubrimiento

La alarma saltó cuando las compañeras de trabajo de Liliana acudieron a su casa al notar su ausencia, algo inusual en ella, ya que era descrita como una madre dedicada que jamás descuidaba a sus hijos. Al confrontar al sospechoso en su domicilio en Sacaba, la familia logró ingresar por la fuerza, encontrando una escena dantesca.

"La tenía tirada en el piso, envuelta en dos frazadas. Estaba toda asfixiada, ese hombre la ahorcó por celos, estaba obsesionado con ella", denunció la familiar frente a las dependencias de la Fiscalía.

Liliana, la segunda de cinco hermanos, tenía planeado inscribirse en la carrera de Enfermería este año para dar una mejor vida a sus dos hijos de 11 y 6 años. Sus allegados aseguran que, aunque el sujeto mostraba comportamientos celosos, nunca imaginaron que la violencia escalaría hasta el feminicidio. Además, la familia denunció que el agresor presuntamente planeaba atentar también contra la vida de los niños.

