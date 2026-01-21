“Tenía a mi hermana en su cuarto”: El desgarrador testimonio tras la condena al primer feminicida de 2026

El primer feminicidio de Cochabamba en este 2026 ha dejado una marca de horror que una sentencia de 30 años difícilmente podrá borrar. Tras la audiencia donde se dictó la pena máxima para Omar Mauricio Alvi, los detalles revelados por la fiscalía y el crudo testimonio de la hermana de la víctima, Ingrid Liliana, reflejan la brutalidad de un crimen que conmociona al departamento.

La confesión y la sentencia ejecutoriada

El Fiscal Departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, informó que el proceso se resolvió mediante un procedimiento abreviado luego de que el acusado confesara el crimen. Esta admisión de culpa permitió que el juez dictara una sentencia inmediata y sin posibilidad de apelación posterior.

"El juez ha dispuesto una sentencia que a la fecha ya se encuentra ejecutoriada. Se ha establecido el cumplimiento de una pena de presidio de 30 años, sin derecho a indulto, en un penal de máxima seguridad", detalló Tejerina. Alvi ya fue trasladado al penal de El Abra para cumplir su condena.

Escenas de horror: “Dormía con el cadáver”

Mientras se desarrollaba la audiencia, el dolor de la familia de Ingrid Liliana estalló en las puertas del juzgado. Su hermana describió con extrema crudeza el escenario con el que se encontraron, denunciando la saña con la que actuó el feminicida.

"Estaba muerta, asfixiada... le había roto toda su mandíbula, le había metido una media. Él estaba durmiendo con el cuerpo de mi hermana ahí, ella estaba botada en el rincón contra la pared", relató entre lágrimas la familiar.

Un vacío que la cárcel no llena

Pese a que se aplicó la pena máxima permitida por la legislación boliviana, para los allegados de Liliana, los 30 años en El Abra resultan insuficientes ante la pérdida. La impotencia fue el sentimiento dominante tras la lectura del fallo.

"Lamentablemente no estoy conforme para nada, porque nadie me va a devolver a mi hermana. Solo pido justicia, más años de cárcel por favor... que se pudra ahí porque no quiero volver a verle la cara nunca más", sentenció la hermana de la víctima.

Con este fallo, se cierra el capítulo judicial del primer feminicidio del año en la región, dejando a una familia destrozada que ahora busca resignación tras el entierro de Liliana en el municipio de Sacaba.

Mira la programación en Red Uno Play