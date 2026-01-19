Identifican a la mujer asesinada en Sacaba; su pareja es aprehendido tras darse a la fuga

Un terrible crimen conmocionó al municipio de Sacaba este lunes, cuando una mujer de alrededor de 30 años fue hallada sin vida en el interior de su vivienda, presentando signos de violencia. La víctima fue identificada como Ingrid Liliana C.

Según la denuncia, Ingrid había salido el pasado viernes junto a su pareja con fines recreativos y desde entonces se desconocía su paradero. Esta jornada, las autoridades fueron alertadas sobre la situación tras el hallazgo de su cuerpo.

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), junto a la Unidad de Homicidios y el Ministerio Público, acudieron al lugar para iniciar las investigaciones. La hermana de la víctima informó que Ingrid presentaba lesiones en el cuello, compatibles con asfixia.

El presunto agresor, quien se encontraba fugitivo, fue finalmente aprehendido en las últimas horas. La Policía también tomó declaración al hijo de 18 años del hombre, quien confirmó que la pareja había tenido una discusión antes del crimen.

El caso sigue bajo investigación y la familia de la víctima exige justicia, mientras las autoridades trabajan para esclarecer todos los detalles del hecho.

