Video: ¡Terrible! Mujer es embestida por un vehículo que intentaba esquivar un minibús: hay otros dos heridos

El lamentable accidente de tránsito se suscitó este lunes por la mañana en la carretera a Laja, el mismo dejó como saldo tres personas heridas.

El siniestro se desencadenó cuando un minibús rojo invadió el carril contrario en un intento por adelantar a un tráiler de alto tonelaje. Ante la maniobra imprevista, el conductor de una vagoneta ploma se vio obligado a realizar un giro brusco para evitar el choque frontal, terminando por arrollar a una mujer que transitaba de manera paralela por la ruta.

Testigos confirmaron que la desesperación del minibús de transporte público por ganar tiempo fue la causa principal de la tragedia. La mujer fue embestida y tras el hecho buscó levantarse pero se notaba visiblemente afectada.

“Invadió carril el minibús rojo, creo que quería adelantar a un camión grande, y no le dio opción a que pueda controlar el taxi, y justamente una señora que estaba cruzando fue atropellada”, manifestó un testigo del hecho.

Personal de Bomberos llegó rápidamente al lugar para estabilizar a los tres heridos, quienes fueron trasladados de urgencia a un centro hospitalario. El caso se encuentra en investigación.

