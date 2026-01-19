El colapso de la plataforma se suscitó en la carretera que une Quiabaya con La Paz. El mismo fue captado en video por comunarios que presenciaron el derrumbe, y muestra cómo toneladas de tierra y rocas se desprenden hacia el vacío, dejando un corte profundo en la ruta y cortando el tránsito de vehículos y personas.

Las persistentes precipitaciones que azotan la región debilitaron la base de la carretera hasta niveles insostenibles. Según los reportes de los habitantes del sector, el desmoronamiento se produjo en cuestión de segundos, mientras grandes bloques de piedra cedían ante la humedad acumulada.

Las imágenes que circulan en redes sociales son elocuentes: muestran como la plataforma cae y la zona queda completamente incomunicada.

Más allá de los factores climáticos, los vecinos y comunarios señalan que una de las posibles causas del deslizamiento de la plataforma se debería a la minería ilegal. Según denuncian, las actividades extractivas sin regulación en los alrededores habrían alterado la morfología del terreno y los cauces de agua, restándole capacidad de absorción y firmeza al suelo.

Los comunarios piden a las autoridades de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y a la Gobernación de La Paz para que se despliegue maquinaria pesada que coadyuven en la labor.

