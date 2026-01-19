VIDEO: Camión de carga se precipita a un barranco en la carretera La Paz–Sorata

La carretera que conecta La Paz con el municipio de Sorata fue escenario de un grave accidente de tránsito, cuando un camión de carga se precipitó a un barranco de gran profundidad, a la altura del sector de Pacuni, en la provincia Larecaja.

Según los reportes preliminares de testigos y comunarios, el vehículo circulaba con normalidad hasta que, por causas aún bajo investigación, perdió el control y se desvió hacia el precipicio.

En redes sociales circulan videos captados por personas que se encontraban en el lugar, donde se observa con claridad el momento en que la estructura del camión cede ante la pendiente y rueda varios metros hasta desaparecer en el fondo del barranco.

Las imágenes muestran la violencia del hecho y han generado gran repercusión entre usuarios que transitan frecuentemente por esa ruta.

El sector de Pacuni es conocido por su geografía accidentada, caminos estrechos y empinados, lo que eleva los riesgos para el transporte pesado, especialmente si existen fallas mecánicas o imprudencia en la conducción.

Hasta el momento, la Dirección de Tránsito no ha emitido un informe oficial sobre el número de heridos o posibles fallecidos. Se espera que las autoridades proporcionen datos confirmados y avancen en las investigaciones sobre las causas del accidente.

