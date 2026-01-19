TEMAS DE HOY:
Néstor Huanca Chura Puerto Quijarro Droga incautada en Cochabamba

25ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

“Estamos a la espera de la autopsia”: Adulto mayor fallece tras ser mordido por un perro en La Paz

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) lleva adelante la investigación para esclarecer los hechos. 

Charles Muñoz Flores

18/01/2026 21:59

Adulto mayor fallece tras ser mordido por un perro en La Paz. FOTO: Captura de pantalla.
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Un hombre de 78 años perdió la vida este lunes después de ser mordido por un perro en la zona central de La Paz. Según informó el coronel Marcelo Sánchez, director nacional de la Felcc, la víctima recibió la mordida en el pie y, mientras era trasladada a un nosocomio, falleció llegando al centro médico sin signos vitales.

“El caso se encuentra en proceso de investigación a objeto de esperar el resultado de la autopsia de ley para establecer la causa exacta de la muerte. No se trata de una raza considerada peligrosa, lo que llama la atención”, señaló el coronel Sánchez.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) lleva adelante la investigación para esclarecer los hechos. 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

La gran batalla

23:30

Tierra nuestra

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

La gran batalla

23:30

Tierra nuestra

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD