“Estamos a la espera de la autopsia”: Adulto mayor fallece tras ser mordido por un perro en La Paz

Un hombre de 78 años perdió la vida este lunes después de ser mordido por un perro en la zona central de La Paz. Según informó el coronel Marcelo Sánchez, director nacional de la Felcc, la víctima recibió la mordida en el pie y, mientras era trasladada a un nosocomio, falleció llegando al centro médico sin signos vitales.

“El caso se encuentra en proceso de investigación a objeto de esperar el resultado de la autopsia de ley para establecer la causa exacta de la muerte. No se trata de una raza considerada peligrosa, lo que llama la atención”, señaló el coronel Sánchez.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) lleva adelante la investigación para esclarecer los hechos.

