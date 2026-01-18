TEMAS DE HOY:
Policial

Hallan a mujer de 47 años muerta con un disparo en el rostro en Puerto Quijarro

Las primeras investigaciones indican que el disparo se produjo dentro de un vehículo; sin embargo, el cuerpo había sido trasladado posteriormente a una habitación del alojamiento.

Red Uno de Bolivia

18/01/2026 16:44

Hallan a mujer muerta con un disparo en el rostro en Puerto Quijarro. FOTO: Imagen referencial. Tomad de internet.
Santa Cruz, Bolivia

Una mujer de 47 años fue encontrada sin vida este domingo en un alojamiento ubicado sobre la avenida Naval, a solo una cuadra de la Terminal de Buses de Puerto Quijarro. La víctima presentaba un impacto de proyectil de arma de fuego a la altura del rostro, según confirmó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la provincia Germán Busch, mayor Elvis Calvimontes.

El hallazgo se produjo alrededor de las 08:30, cuando la Felcc recibió la alerta y acudió al lugar, constatando que la escena del crimen ya había sido alterada. Las primeras investigaciones indican que el disparo se produjo dentro de un vehículo; sin embargo, el cuerpo había sido trasladado posteriormente a una habitación del alojamiento.

Los investigadores detectaron intentos de limpiar el automóvil y eliminar manchas de sangre, lo que complicó la recolección de pruebas. Debido a estas irregularidades, se solicitó la colaboración de peritos especializados del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de Santa Cruz y del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (Iitcup).

Como parte de las diligencias preliminares, fueron aprehendidos el esposo de la víctima y uno de sus hijos, quienes habrían estado presentes al momento del hecho. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del crimen.

