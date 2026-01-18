“Es un mal entendido”: Capturan en Perú al acusado del asesinato de un teniente de la Felcn en Santa Cruz

La Policía de Ucayali, en Perú, capturó a Andrés Acosta Loja, quien era buscado por las autoridades bolivianas mediante una Alerta Roja de Interpol, por su presunta vinculación con el asesinato del teniente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), José Agustín Torrez Álvarez.

El crimen ocurrió en noviembre de 2023, en el edificio Fiori, ubicado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, durante un operativo encubierto de la Policía Boliviana. Desde entonces, el acusado se mantenía en la clandestinidad, evadiendo a las fuerzas del orden en ambos países.

Tras su detención, Acosta Loja tuvo un breve contacto con medios de comunicación peruanos, en el que negó su participación en el asesinato y señaló a un efectivo policial como presunto autor del hecho. “Es un malentendido. No revisan las cámaras del interior para ver quién lo mató. Su propio colega lo mató”, declaró ante la consulta periodística.

Las autoridades peruanas activaron los protocolos de extradición, mientras continúan las investigaciones y coordinaciones internacionales para que el detenido sea puesto a disposición de la justicia boliviana.

De acuerdo con reportes oficiales, André Anders Acosta Loja es considerado un sujeto de alta peligrosidad, sindicado como sicario de una organización narcotraficante que operaría en la región.

