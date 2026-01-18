TEMAS DE HOY:
Nacionales

Capturado en Perú revela quién sería el autor del crimen del teniente Torrez

Tras su aprehensión, el sujeto, al ser consultado por los medios sobre si alias “Toro” o él mismo eran los responsables de la muerte del teniente, respondió que se trató de “un malentendido” y señaló quién fue el verdadero autor. Esta fue su revelación.

Red Uno de Bolivia

18/01/2026 15:39

Capturado en Perú revela quién sería el autor del crimen de Torrez. FOTO: Captura de pantalla. Composición CHMF.
Lima, Perú

El acusado por el asesinato del teniente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), José Agustín Torrez Álvarez, fue capturado en la región de Ucayali, en la República del Perú, donde negó su participación en el crimen y lanzó una grave acusación contra un efectivo policial.

Se trata de Andrés Acosta Loja, quien era buscado por la justicia boliviana y contaba con una Alerta Roja de Interpol por su presunta vinculación con el asesinato ocurrido en noviembre de 2023, durante un operativo antidroga encubierto en el edificio Fiori, en la ciudad de Santa Cruz.

Tras su aprehensión, Acosta sostuvo un breve contacto con medios de comunicación peruanos. Al ser consultado sobre si Abel Salas Torres, alias “Toro”, o él mismo fueron los responsables de la muerte del teniente, respondió que se trató de “un malentendido” y afirmó que el autor del crimen habría sido un colega de la propia víctima.

“Es un malentendido. ¿Por qué no revisan las cámaras del interior del departamento para ver quién lo mató? Su propio colega lo mató”, declaró el acusado, rechazando cualquier responsabilidad en el hecho.

La Policía de Ucayali confirmó la captura del sospechoso y señaló que se activaron de inmediato los protocolos internacionales correspondientes.

