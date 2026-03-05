Cochabamba vivió una alerta por la venta de juguetes peligrosos cerca de colegios. La Intendencia Municipal intervino kioscos y puntos de venta en al menos cuatro unidades educativas tras detectar la comercialización de artículos que representaban un riesgo para los estudiantes.

Durante un operativo preventivo, los funcionarios decomisaron un lote de juguetes conocidos como “squishies”, masas elásticas que eran vendidas con un accesorio alarmante: jeringas con agujas metálicas utilizadas para inflar el juguete.

El jefe de Defensa al Consumidor, Enrique Vizcarra, informó que los controles se realizaron en puestos de venta cercanos a colegios de la zona central de la ciudad.

“Se decomisó un producto que es dañino y peligroso para los estudiantes. Este juguete elástico viene acompañado de una jeringa y su manipulación puede resultar peligrosa. Además, el producto es tóxico, por lo que fue retirado del mercado”, explicó la autoridad.

Según la explicación técnica de los funcionarios municipales, el juguete consiste en una masa elástica que debe inflarse introduciendo aire con la jeringa. Sin embargo, el diseño omite advertencias sobre el riesgo que implica que menores manipulen agujas metálicas.

Vizcarra advirtió que este tipo de objetos puede derivar en situaciones peligrosas entre los propios niños.

“Los estudiantes pueden incurrir en agresiones entre ellos por travesuras propias de su edad o incluso provocar autoagresiones, que pueden ir desde lesiones en la piel hasta daños en los ojos”, alertó.

Lo que compraban los niños en kioscos de Cochabamba: juguetes con jeringas y material tóxico. Foto Intendencia Municipal Cochabamba.

Rastrean el origen del producto

Tras retirar los juguetes de los kioscos escolares, el personal municipal inició un seguimiento para identificar el origen de la mercadería. Las investigaciones permitieron ubicar la tienda principal en un mercado local que distribuía estos artículos a los vendedores.

Las autoridades advirtieron que, en caso de detectarse nuevamente la comercialización de productos similares, se iniciarán acciones legales a través de las instancias jurídicas del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba.

Llamado urgente a los padres

Ante la presencia de juguetes de dudosa procedencia y potencialmente peligrosos, la Intendencia pidió a los padres de familia estar atentos a los artículos que compran sus hijos en las inmediaciones de los colegios.

Las autoridades recomiendan verificar que los juguetes no contengan objetos punzocortantes, piezas pequeñas o materiales tóxicos, ya que estos pueden representar serios riesgos para la salud y seguridad de los menores.

Además, anunciaron que los operativos de control se intensificarán en los alrededores de las unidades educativas para evitar que este tipo de productos vuelva a llegar a manos de los estudiantes.

