¿Estará Bolivia? El ranking de los países más seguros si estalla una Tercera Guerra Mundial se viraliza en redes

El recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente —que recientemente involucró ataques directos de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán— despertó nuevamente el fantasma de una Tercera Guerra Mundial. En este escenario de alta tensión, un ranking elaborado originalmente por el medio británico Daily Mail se ha vuelto a viralizar, analizando qué países sobrevivirían mejor a un cataclismo global.

¿Qué pasa con Sudamérica y dónde queda Bolivia?

Muchos lectores en el país se preguntan: ¿está Bolivia en la lista? La respuesta es que, aunque nuestra nación no figura en el "Top 10" oficial, la región sudamericana es considerada una de las más seguras del planeta.

El informe destaca especialmente a dos vecinos inmediatos de Bolivia: Argentina (6°) y Chile (7°). Según los expertos, el Cono Sur es una zona privilegiada no solo por su enorme distancia geográfica de los focos de conflicto en el Hemisferio Norte, sino por un factor crítico: la seguridad alimentaria.

En caso de una guerra nuclear, el humo bloquearía la luz solar, provocando un "invierno nuclear" y el colapso de las cosechas mundiales. El informe señala que países con abundancia de cultivos resistentes, como el trigo, serían los mejores refugios. Bolivia, al estar en el corazón de Sudamérica y mantener una relativa neutralidad política, se sitúa en una zona de riesgo significativamente menor comparada con Europa o Asia.

Los 10 refugios del mundo ante un conflicto global

El listado prioriza naciones insulares, aisladas o con políticas de neutralidad histórica:

Fiyi: Por su aislamiento total en el Pacífico y gran reserva de recursos. Tuvalu: Ubicación extremadamente remota, lejos de cualquier objetivo militar. Nueva Zelanda: Alta autosuficiencia alimentaria y producción de energía propia. Indonesia: Por su posición neutral y distancia de las potencias en conflicto. Islandia: Considerada segura por su aislamiento geográfico extremo. Argentina: Destacada por su capacidad de producir alimentos (trigo) ante hambrunas globales. Chile: Protegida por barreras naturales y gran distancia de los centros de guerra. Suiza: Por su neutralidad política histórica y su red de búnkeres de alta tecnología. Bután: Su ubicación montañosa y política de no intervención la protegen. Sudáfrica: Posee infraestructura sólida y está lejos de los principales escenarios bélicos.

La amenaza del "Invierno Nuclear"

El estudio advierte que incluso una guerra "limitada" (el uso de unas 100 bombas atómicas) podría liberar suficiente hollín para desplomar las temperaturas globales. En este escenario, la supervivencia no dependería del poder militar, sino de quién puede alimentar a su población sin depender del comercio exterior, informa el portal Ámbito.

A pesar de que la tensión internacional en este 2026 mantiene en vilo al mundo, los analistas coinciden en que el aislamiento del sur sigue siendo nuestra mayor ventaja estratégica para sobrevivir a un colapso global.

