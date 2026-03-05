Noboa sobre quema de papeles en embajada: "No sabía que era parte de la dieta cubana"

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que "no sabía que parte de la dieta cubana era cocinar papeles", después de que en la víspera publicó un video en el que se ve a una persona quemando papeles supuestamente en la azotea de la Embajada de Cuba en Quito tras la expulsión ordenada por el Gobierno ecuatoriano de todo el personal diplomático.

"Yo no sabía que parte de la dieta cubana era cocinar papeles y servirlos como un plato típico", ironizó este jueves el mandatario en una entrevista con radio Canela, en Guayaquil, sin dar detalles de las razones que derivaron en la expulsión.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador informó el miércoles que el Gobierno había declarado a todo el personal de la misión diplomática de la isla acreditada en Quito, incluido a su embajador, Basilio Gutiérrez, como personas no gratas y que tenían un plazo de 48 horas para abandonar el país.

Ecuador también ordenó retirar a su embajador en La Habana, José María Borja, quien desempeñaba el rol desde 2021, con servicio también en Jamaica, San Vicente y las Granadinas y Dominica.

Posteriormente, el presidente ecuatoriano publicó en sus redes sociales un video en el que se ve a un hombre quemando unos papeles en una parrilla, ubicada supuestamente en la terraza de la oficina diplomática, con el mensaje "parrillada de papeles".

Tras ironizar acerca de ese suceso, Noboa dijo este jueves que "todo papel diplomático puede salir en valija diplomática", y que el Estado ecuatoriano "no lo puede tocar".

Añadió que a lo mejor "no eran documentos diplomáticos" lo que se estaba quemando, sino "otra cosa", pero que él no creía que se tratara de "nada positivo" si es que "andaban quemando toneladas de papeles ahí arriba en la terraza y a la luz del día, como si nada".

La expulsión de la misión diplomática cubana se produce a días de que Noboa acuda a Estados Unidos para participar este sábado en una cumbre de presidentes de países de Latinoamérica con Donald Trump, con quien la Administración ecuatoriana ha estrechado lazos y respaldado en su política exterior, como con la captura del presidente de Venezuela Nicolás Maduro.

Además, supone una nueva crisis diplomática con otro país de Latinoamérica tras tener ya relaciones rotas con Venezuela, México y Nicaragua luego de la captura del exvicepresidente correísta Jorge Glas en un asalto a la Embajada mexicana, cuando este ya había recibido asilo diplomático.

