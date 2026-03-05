EE.UU. presiona a Latinoamérica para intensificar la lucha contra los cárteles

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió a los gobiernos de América Latina que Washington está preparado para lanzar una ofensiva contra los cárteles de la droga incluso en solitario si la situación lo requiere. Al mismo tiempo, pidió a los países de la región reforzar sus acciones contra lo que calificó como “narcoterroristas”.

“Estados Unidos está preparado para abordar estas amenazas e ir solo a la ofensiva si es necesario. Sin embargo, nuestra preferencia es hacerlo junto a ustedes, con nuestros vecinos y aliados”, afirmó durante su discurso inaugural en Miami.

El funcionario encabezó la conferencia “Américas contra los cárteles”, realizada en la sede del Comando Sur de Estados Unidos en Florida. Allí reiteró que la nueva interpretación de la Doctrina Monroe —a la que la administración del presidente Donald Trump denomina “Donroe”— permitiría justificar acciones directas contra redes del narcotráfico en la región.

Hegseth instó a representantes militares y de seguridad de la mayoría de los países latinoamericanos —con excepciones como México, Colombia y Brasil— a intensificar la cooperación para enfrentar a estas organizaciones.

“Apenas hemos comenzado a trabajar con ustedes. Todos debemos hacer más para atacar a los grupos narcoterroristas en cada frente”, sostuvo.

Cooperación regional

La conferencia se realizó pocos días después de una operación conjunta entre Estados Unidos y Ecuador dirigida contra organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, tras la visita del comandante del Comando Sur, Francis Donovan.

Además, la administración estadounidense informó que desde septiembre pasado se han interceptado o neutralizado 44 embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Pacífico y el Caribe, en el marco de la operación “Lanza del Sur”.

“Somos su socio principal para trabajar junto a sus naciones y alcanzar objetivos compartidos, pero cuando sea necesario no dudaremos en actuar”, señaló Donovan.

Argumentos de Washington

Hegseth defendió la estrategia al señalar que más de un millón de estadounidenses murieron por sobredosis de fentanilo, cocaína y otras drogas durante la administración del expresidente Joe Biden (2021-2025).

También afirmó que el negocio del tráfico de personas creció de forma acelerada en los últimos años, alcanzando un valor estimado de 13.000 millones de dólares en 2022.

“Esta conferencia busca acercar a nuestros países hacia un objetivo común y hacerlo de manera decidida. No es una calle de una sola vía: cada socio en la región debe hacer más e invertir más en seguridad”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play