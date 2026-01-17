Aprehenden a un hombre acusado de retener a una menor por tres meses en La Paz

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz logró la aprehensión de un hombre de 57 años acusado de retener ilegalmente a una adolescente de 17 años durante tres meses. La víctima fue captada bajo el engaño de una oferta laboral, situación que movilizó a su madre tras la denuncia de su desaparición desde hace 90 días.

El operativo se concretó mediante una "entrega vigilada" luego de que una segunda víctima potencial tomara contacto con el sospechoso para pactar un encuentro. Sobre este procedimiento, el vocero policial informó: “Se logra la aprehensión de esta persona en el sentido de que otra víctima toma contacto con el hombre, permitiendo que el Ministerio Público defina su situación jurídica”.

Actualmente, el sindicado se encuentra bajo control jurisdiccional a la espera de que las autoridades determinen las medidas cautelares correspondientes. El caso continúa en investigación para establecer si existen más víctimas vinculadas a este modo de operación en la Sede de Gobierno.

