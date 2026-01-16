Vendía gatos andinos y quirquinchos disecados en un puesto de “medicina natural” de El Alto

Efectivos de la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma) aprehendieron a un naturista que comercializaba animales silvestres disecados en su tienda de medicina natural ubicada en la ciudad de El Alto, en el departamento de La Paz.

El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que se investiga a Alex F. A., de 28 años, por el delito de tráfico ilegal de vida silvestre, luego de ser encontrado en posesión de varios especímenes protegidos, ofrecidos abiertamente a la venta.

Durante el operativo, Pofoma secuestró gatos andinos disecados, quirquinchos, un puerco espín, tres pieles de víboras, además de pieles de gatos andinos y de puerco espín, todas especies pertenecientes a la fauna silvestre boliviana, cuya caza y comercialización están prohibidas por ley.

“Se colectaron suficientes elementos de convicción en contra de esta persona, como el acta de acción directa, el formulario único de denuncia, el muestrario fotográfico y el acta de indicios materiales, donde se detallan los animales y derivados silvestres encontrados en el negocio”, explicó Torrez.

El investigado fue remitido al Fiscal de Medio Ambiente, donde prestará su declaración informativa. El Ministerio Público anunció que solicitará una pena privativa de libertad de entre tres y ocho años de cárcel, conforme a la normativa vigente.

Las autoridades recordaron que el tráfico de fauna silvestre constituye un delito grave, que atenta contra la biodiversidad del país y está severamente sancionado por la ley.

