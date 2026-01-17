El tiktoker Milton ya se encuentra recluido en el penal de San Antonio

Tras una jornada de alta tensión mediática y judicial, el proceso contra el creador de contenido conocido como "Milton" ha dado un paso definitivo con su encarcelamiento físico. Según el reporte oficial de ingreso del Recinto Penitenciario San Antonio, el imputado fue conducido a las instalaciones carcelarias al finalizar la tarde de este 16 de enero de 2026.

El informe establece que el ingreso se registró exactamente a las 18:15 p.m.. El traslado desde las celdas judiciales hasta el recinto estuvo a cargo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

La orden de encarcelamiento responde al Mandamiento de Detención Preventiva emitido por el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer No. 9 de Cochabamba.

El documento judicial especifica que la medida se dicta dentro de la etapa preparatoria del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Milton M.A.M. por la presunta comisión del delito de Violación, previsto y sancionado por el Artículo 308 del Código Penal boliviano. El juez ordenó que el imputado permanezca en una sección especial del penal hasta nueva orden judicial.

Situación del imputado

En las imágenes oficiales que acompañan el reporte, se observa al tiktoker portando el documento legal que ordena su reclusión. Según las autoridades penitenciarias, el ingreso se realizó "sin novedad" técnica o de seguridad, a pesar de la multitud de seguidores que permanecía en las afueras del recinto expresando su apoyo al ahora detenido.

Con este procedimiento, se cumple el plazo determinado por la autoridad jurisdiccional, mientras la defensa de Apaza Mamani prepara los recursos de apelación en un caso que continúa bajo reserva judicial.

