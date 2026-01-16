Adulto mayor fallece por desangramiento tras mordedura de perro en La Paz

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) realizó el levantamiento del cuerpo de un hombre de aproximadamente 78 años, quien habría fallecido por un desangramiento tras ser mordido por un perro en la ciudad de La Paz.

El hecho se produjo en la zona Alto Mariscal Santa Cruz, mientras la víctima se trasladaba a una sastrería. Según el informe policial, el ataque se produjo a la altura del tobillo izquierdo.

El mayor René Tambo, jefe de la División de Homicidios, indicó que el hombre presentaba várices en la pierna, lo que habría facilitado la laceración de venas y una rápida pérdida de sangre.

La autopsia legal determinó que el fallecimiento se produjo por un shock hipovolémico.

