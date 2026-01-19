TEMAS DE HOY:
accidente vehicular Néstor Huanca Chura Puerto Quijarro

24ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

14ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Fatal accidente entre bus y camión cisterna en la carretera a Yacuiba

El accidente ocurrió la noche del domingo en la Ruta Internacional 9. La flota se dirigía a Santa Cruz.

Silvia Sanchez

19/01/2026 7:05

Foto: Portal El Chaqueñito
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La noche de este domingo se registró un grave accidente de tránsito en la Ruta Internacional 9, a la altura del hospital Fray Quebracho, en el municipio de Yacuiba, departamento de Tarija.

Un bus de la empresa Bolívar, que había partido con destino a la ciudad de Santa Cruz, colisionó con un camión cisterna, dejando personas heridas de gravedad, según el informe preliminar.

Efectivos de Bomberos trabajaron por varias horas para rescatar a las personas atrapadas entre los fierros, en medio de escenas de profundo dramatismo, mientras se aseguraba el área para evitar más riesgos.

Las personas heridas fueron trasladadas de emergencia al Hospital Rubén Zelaya, donde permanecen bajo atención médica especializada.

Personal de Tránsito inició las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente. Se aguarda un informe oficial por parte de las autoridades. 

Foto: Portal El Chaqueñito

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD