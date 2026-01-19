Fatal accidente entre bus y camión cisterna en la carretera a Yacuiba

La noche de este domingo se registró un grave accidente de tránsito en la Ruta Internacional 9, a la altura del hospital Fray Quebracho, en el municipio de Yacuiba, departamento de Tarija.

Un bus de la empresa Bolívar, que había partido con destino a la ciudad de Santa Cruz, colisionó con un camión cisterna, dejando personas heridas de gravedad, según el informe preliminar.

Efectivos de Bomberos trabajaron por varias horas para rescatar a las personas atrapadas entre los fierros, en medio de escenas de profundo dramatismo, mientras se aseguraba el área para evitar más riesgos.

Las personas heridas fueron trasladadas de emergencia al Hospital Rubén Zelaya, donde permanecen bajo atención médica especializada.

Personal de Tránsito inició las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente. Se aguarda un informe oficial por parte de las autoridades.

Foto: Portal El Chaqueñito

