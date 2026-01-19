Cámara capta el momento exacto del choque entre bus y cisterna en Yacuiba

La investigación por el grave accidente de tránsito ocurrido en la Ruta Internacional 9, a la altura del hospital Fray Quebracho, en el municipio de Yacuiba, sumó en las últimas horas un elemento clave: el registro de una cámara de seguridad que captó el momento exacto del choque.

En las imágenes se observa cómo el bus de transporte interdepartamental, de dos pisos, impacta por la parte trasera a un camión cisterna, en un hecho que terminó en tragedia y conmocionó a la región.

Imágenes que revelan la magnitud del impacto

Tras el accidente, comenzaron a circular en redes sociales fotografías y videos que muestran la parte frontal del bus completamente abollada, reflejando la violencia del choque. En el lugar también se observa a varios pasajeros reunidos alrededor del motorizado, visiblemente afectados por lo ocurrido.

Heridos atendidos

Las personas que resultaron lesionadas fueron trasladadas de inmediato a un hospital de Yacuiba, donde recibieron atención médica, según los reportes preliminares.

Investigación en curso

Hasta el momento, las autoridades no emitieron un informe oficial sobre las causas del accidente. Sin embargo, confirmaron que las investigaciones ya están en marcha, y el material audiovisual será analizado para determinar responsabilidades.

El caso permanece en desarrollo, mientras familiares y la población aguardan información oficial.

