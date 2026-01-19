“Por favor, ayuda”: videos muestran la desesperación tras el accidente en Yacuiba

“Por favor, ayuda”. Esa fue una de las frases que más se repite en los videos que comenzaron a circular en redes sociales tras el grave accidente de tránsito registrado la noche de este domingo en la Ruta Internacional 9, a la altura del hospital Fray Quebracho, en el municipio de Yacuiba.

El siniestro involucró a un bus de la empresa Bolívar y un camión cisterna, cuando la flota se dirigía desde Yacuiba hacia la ciudad de Santa Cruz, según el informe preliminar.

Minutos de desesperación

Las imágenes, grabadas por transeúntes y vecinos de la zona, muestran los minutos posteriores al impacto: pasajeros heridos, personas descendiendo con dificultad del bus y pedidos desesperados de auxilio, en medio de una escena marcada por el shock y el miedo.

Advertencia: El material difundido contiene imágenes sensibles.

Heridos evacuados

De manera preliminar, se reportó la existencia de pasajeros con heridas de gravedad, quienes fueron evacuados de emergencia al Hospital Rubén Zelaya, donde reciben atención médica especializada.

Lista de pasajeros e investigación en curso

Según el manifiesto del bus, se dio a conocer una lista preliminar de pasajeros, mientras las autoridades continúan con el proceso de investigación para esclarecer las causas del hecho de tránsito.

Hasta el momento, no existe un reporte oficial consolidado que confirme la cantidad exacta de pasajeros que viajaban en la flota ni el número total de heridos, información que se aguarda en las próximas horas.

El caso permanece en desarrollo, mientras las impactantes imágenes siguen generando conmoción y llamados a la prudencia al momento de compartir este tipo de contenidos.

