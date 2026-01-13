¡El conductor quedó atrapado entre los fierros!: Violenta colisión entre minibús y micro deja un herido

Un grave accidente de tránsito se suscitó este lunes en la ciudad e Oruro. El siniestro, que involucró a un minibús y un microbús, dejó como saldo una persona herida y daños de consideración en el motorizado de menor tamaño, cuya cabina quedó totalmente destrozada tras el impacto.

La Policía Boliviana, inició las investigaciones en el lugar de los hechos para determinar las causas exactas del choque.

“La División Accidentes atendió un accidente tipificado como colisión por alcance, que se habría suscitado en la calle La Plata, entre Bolívar y Sucre”, manifestó el jefe policial a cargo del caso.

El accidente ocurrió mientras el minibús realizaba su recorrido habitual. Por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del motorizado y, al no poder maniobrar, colisionó violentamente contra la parte posterior del microbús.

Producto del fuerte impacto, la parte frontal del minibús terminó totalmente destrozada, lo que provocó que el conductor quedara atrapado en su asiento. Tras varios minutos de tensión, los equipos de auxilio lograron liberarlo; el hombre presentaba múltiples lesiones y fue trasladado de inmediato al Hospital San Juan de Dios, donde actualmente se encuentra bajo observación médica, se investiga las causas del hecho.

