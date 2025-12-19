Video: ¡Terrible! Vehículo cae al río en Sorata; una joven está desaparecida

Un trágico hecho de tránsito ocurrió en la localidad de Sorata, en la provincia de Larecaja, departamento de La Paz, cuando un vehículo cargado de pasajeros cayó al río. Testigos compartieron imágenes en las que se observa a varias personas intentando escapar del vehículo, mientras que, lamentablemente, una joven quedó atrapada dentro.

Hasta el momento, se desconoce su paradero. Personal de bomberos llegó al lugar para realizar la búsqueda, que comenzó desde la jornada anterior, sin resultados hasta ahora.

El coronel Pavel Tobar, comandante departamental de Bomberos de La Paz, informó a Red Uno que se ha recorrido aproximadamente 10 kilómetros en busca de la joven, pero hasta el momento no se ha encontrado ropa, evidencia ni indicios de su ubicación. “Continuamos con la búsqueda, trabajando junto a familiares y comunarios que coadyuvan en el operativo”, señaló Tobar.

La comunidad permanece en el sector apoyando la búsqueda, mientras las autoridades reiteran el llamado a la población para mantener la precaución en las zonas de riesgo.

