Investigan muerte violenta en Puerto Quijarro y agresión a una joven en Santa Cruz

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) continúa con las investigaciones de dos hechos que han conmocionado a la población: un presunto feminicidio en Puerto Quijarro y un caso de agresión sexual en el centro de Santa Cruz.

Feminicidio en Puerto Quijarro

En Puerto Quijarro, una mujer falleció tras recibir un impacto de bala en el rostro. La víctima incluso ya iba a ser enterrada cuando se descubrió el proyectil. Según las investigaciones iniciales, la policía apunta al esposo y al hijo de la víctima como posibles responsables.

“Evidentemente, ha recibido el impacto del proyectil de arma de fuego en el rostro, a la altura de la ceja izquierda. Tenemos cuatro personas aprehendidas: el esposo, dos hijos y un empleado cercano a la familia. Ellos mantienen una versión que es poco creíble y, de acuerdo con los trabajos técnicos-científicos de los peritos, existen indicios de su probable participación en este hecho”, dijo el director departamental de la Felcv, coronel Edson Fernández.

El coronel añadió que el móvil del crimen sería patrimonial y que los implicados alteraron la escena, no informando a la policía oportunamente. El delito imputado es feminicidio y feminicidio en grado de complicidad, y la audiencia de medidas cautelares se espera para las próximas horas.

Agresión en el centro cruceño

Por otro lado, en Santa Cruz, la Felcv investigó un caso de agresión sexual ocurrido el domingo, en el que un hombre de 22 años atacó a una joven. Gracias a la rapidez de las autoridades y la colaboración de la víctima, el agresor fue identificado y detenido.

Fernández aseguró que el sujeto cuenta con antecedentes por robos y delitos sexuales. La víctima está siendo asistida psicológicamente y cuenta con apoyo durante el proceso judicial.

“Desde el momento en que la víctima pone conocimiento del hecho, se realiza la contención. Tenemos psicólogos para este trabajo y todo el apoyo necesario”, afirmó el coronel.

La Felcv mantiene abiertas las investigaciones y refuerza su compromiso con la persecución penal en ambos casos.

