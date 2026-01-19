“Nos marcó de por vida”: El desgarrador pedido de justicia del papá del teniente Torrez tras captura del sicario

Después de casi dos años de incertidumbre, Andrés Acosta Loja fue capturado en Ucayali, Perú, acusado del asesinato del teniente boliviano José Agustín Torrez Álvarez. El hecho ocurrió el 10 de noviembre de 2023 durante un operativo antidroga, en el que también murió su informante de nacionalidad paraguaya.

Según reportes oficiales, Acosta Loja es considerado un sujeto de alta peligrosidad y está vinculado como sicario de una organización narcotraficante. No obstante, el detenido asegura que todo se trató de un “malentendido”.

“Malentendido, dice. Pero nosotros confiamos en la investigación policial que lo señala como autor material del hecho”, afirmó José Luis Torrez, padre del teniente, durante una entrevista en Que No Me Pierda.

“Cualquier padre que pierde un hijo en una situación repentina actúa de la misma manera que yo: buscando justicia y esclarecimiento. He dedicado estos años a seguir pistas y recopilar información porque las autoridades no colaboraron como debía”, agregó.

Torrez recordó que, en varias ocasiones, los implicados habían recobrado la libertad debido a la falta de diligencia de las autoridades. “Abel Salas y Andrés Acosta, quienes en su momento estaban detenidos en Pucallpa, salieron libres por la burocracia y la falta de voluntad de los anteriores gobiernos. Gracias a Dios, nunca perdí la fe en que fueran recapturados”, indicó.

De igual manera, denunció que tuvo que realizar investigaciones por cuenta propia debido a la falta de voluntad de las autoridades bolivianas para agilizar los exhortos suplicatorios y las notificaciones de sellos rojos ante la Interpol en su debido momento.

La detención de Acosta Loja se logró gracias al trabajo de la Policía Nacional del Perú, bajo la supervisión del general PNP Centeno, recientemente posesionado en Ucayali. El detenido fue presentado ante las autoridades judiciales alrededor de las 2:00 a. m. del sábado, y ahora se espera que las nuevas autoridades bolivianas gestionen su extradición para que responda ante la justicia en Bolivia.

“De acuerdo con las investigaciones policiales, Andrea Anders Acosta Loja es el autor material y Abel Salas, el autor intelectual. También existen cuatro cómplices detenidos en Palmasola. Espero que con esta captura podamos finalmente esclarecer los hechos y honrar la memoria de mi hijo”, añadió José Luis Torrez.

El padre del teniente destacó la importancia de que Acosta Loja sea traído a Bolivia. “Es imperativo que este ciudadano llegue a nuestro país y pueda aportar luces sobre la investigación. Mientras tanto, seguiré con mis propias pesquisas para asegurar que la verdad histórica de los hechos sea conocida”, concluyó.

