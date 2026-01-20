“Se veían los huesos”: rescatan a perrita abandonada y al borde de la muerte en Cochabamba

Un crudo caso de abandono y maltrato animal conmocionó a vecinos de la zona sur de Cochabamba, donde una perrita fue rescatada en estado crítico, con desnutrición severa, malformaciones óseas y la piel prácticamente pegada a los huesos.

El rescate se realizó en un lote ubicado en la zona de Valle Hermoso, luego de que activistas animalistas alertaran sobre la situación del can, que lloraba todas las noches debido al hambre, la sed y el dolor.

Hasta el lugar se trasladaron efectivos de Pofoma y personal de Zoonosis, quienes constataron que el animal no recibía agua ni alimento y que no existía ninguna persona que se haga responsable de su cuidado.

“Era un perrito que no tenía la más mínima condición de crianza adecuada, no había nadie que cumpliera con sus condiciones básicas”, señaló Diego Prudencio, responsable de Zoonosis.

Estado crítico y lesiones graves

Tras la valoración médica, Zoonosis confirmó que la perrita presentaba:

Desnutrición severa

Costillas totalmente visibles

Malformaciones óseas

Un tumor en las glándulas mamarias, agravado por la falta prolongada de alimentación

Según el reporte oficial, el animal habría permanecido varias semanas en condiciones deplorables, expuesta al abandono y al sufrimiento.

Buscan al responsable

Las autoridades informaron que se busca al propietario de la vivienda, quien podría enfrentar sanciones por maltrato y abandono animal, delitos contemplados en la normativa vigente.

Desde Pofoma, se recordó que abandonar o someter a crueldad a un animal es un hecho sancionable, y se exhortó a la población a denunciar estos casos de forma oportuna.

La perrita fue puesta a resguardo y recibe atención veterinaria, mientras activistas esperan que pueda recuperarse y acceder a una adopción responsable.

