Tragedia por las lluvias en La Paz: joven muere arrastrado por el río al intentar salvar su vehículo

La temporada de lluvias ya cobra su primera víctima fatal en la ciudad de La Paz. Un joven de aproximadamente 20 años de edad perdió la vida tras ser arrastrado por la crecida de un río, cuando intentaba rescatar su vehículo que había quedado atrapado por el agua.

El trágico hecho ocurrió entre la tarde y la noche del lunes, cuando el conductor descendió de su motorizado para intentar liberarlo en medio del fuerte caudal. Sin embargo, la fuerza del agua le hizo perder el equilibrio, provocando que cayera al río y fuera arrastrado varios metros corriente abajo.

Tras el incidente, se activaron operativos de búsqueda y rescate por parte de la Unidad de Bomberos. Luego de varias horas de trabajo, durante la madrugada de este martes, los rescatistas lograron divisar el cuerpo de la víctima y proceder a su recuperación.

“El fallecido intentaba cuñar su vehículo, pierde el equilibrio, cae al río y es arrastrado por la fuerza del caudal”, informó el responsable de la Unidad de Bomberos.

El cuerpo fue rescatado y será entregado a sus familiares para que puedan darle cristiana sepultura.

Llamado a la precaución

Tras este lamentable suceso, las autoridades reiteraron el llamado a la población, especialmente a conductores y peatones, a no intentar cruzar ríos crecidos ni rescatar vehículos en medio de lluvias intensas, ya que el riesgo es alto y las corrientes pueden ser impredecibles.

La Alcaldía y los equipos de emergencia mantienen alerta permanente ante el incremento del caudal de ríos y piden extremar precauciones durante esta temporada de lluvias.

