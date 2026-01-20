El Concejo Municipal aprobó este martes una ley que elimina los parqueos tarifados, la medida fue celebrada por vecinos y concejales como una victoria de la ciudadanía.

“Esto es un triunfo de la gente, de las juntas de vecinos, de los cuidadores de autos y de toda la paceñidad”, dijo la concejala Roxana Pérez del Castillo.

El principal problema: falta de consulta a la población antes de entregar concesiones de espacios públicos. “Estamos de acuerdo con alianzas público-privadas, pero no a espaldas de la gente y beneficiando solo a unos pocos”, agregó.

Por su parte, la Alcaldía insiste en que el servicio seguirá vigente. Gonzalo Barrientos, director de Gobernabilidad, recordó que un fallo de la Sala Constitucional Cuarta ordena mantener los parqueos. “Un fallo constitucional tiene que cumplirse sí o sí”, afirmó.

El presidente del Concejo, Jorge Dulon, explicó que la ley se promulgó de oficio porque la Alcaldía no actuó a tiempo. Pero la publicación oficial depende del Ejecutivo, y la decisión final podría conocerse en pocos días.

Así que la ciudad queda en suspenso: mientras algunos celebran la derogación, otros esperan que los parqueos sigan activos, mostrando un choque entre política, ciudadanía y normas constitucionales

