TEMAS DE HOY:
Wilma Alanoca concejal Cacique chiquitano Robo en El Alto

32ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Concejo elimina parqueos tarifados, pero Alcaldía dice que seguirán funcionando

El Concejo Municipal de La Paz promulgó una ley que deja sin efecto el servicio de parqueos tarifados, pero la Alcaldía asegura que el sistema seguirá funcionando debido a un fallo constitucional.

Silvia Sanchez

20/01/2026 15:42

Escuchar esta nota

El Concejo Municipal aprobó este martes una ley que elimina los parqueos tarifados, la medida fue celebrada por vecinos y concejales como una victoria de la ciudadanía.

“Esto es un triunfo de la gente, de las juntas de vecinos, de los cuidadores de autos y de toda la paceñidad”, dijo la concejala Roxana Pérez del Castillo

El principal problema: falta de consulta a la población antes de entregar concesiones de espacios públicos. “Estamos de acuerdo con alianzas público-privadas, pero no a espaldas de la gente y beneficiando solo a unos pocos”, agregó.

Por su parte, la Alcaldía insiste en que el servicio seguirá vigente. Gonzalo Barrientos, director de Gobernabilidad, recordó que un fallo de la Sala Constitucional Cuarta ordena mantener los parqueos. “Un fallo constitucional tiene que cumplirse sí o sí”, afirmó.

El presidente del Concejo, Jorge Dulon, explicó que la ley se promulgó de oficio porque la Alcaldía no actuó a tiempo. Pero la publicación oficial depende del Ejecutivo, y la decisión final podría conocerse en pocos días.

Así que la ciudad queda en suspenso: mientras algunos celebran la derogación, otros esperan que los parqueos sigan activos, mostrando un choque entre política, ciudadanía y normas constitucionales

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD