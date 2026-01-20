El Concejo Municipal de La Paz promulgó una ley que deja sin efecto el servicio de parqueos tarifados, pero la Alcaldía asegura que el sistema seguirá funcionando debido a un fallo constitucional.
20/01/2026 15:42
El Concejo Municipal aprobó este martes una ley que elimina los parqueos tarifados, la medida fue celebrada por vecinos y concejales como una victoria de la ciudadanía.
“Esto es un triunfo de la gente, de las juntas de vecinos, de los cuidadores de autos y de toda la paceñidad”, dijo la concejala Roxana Pérez del Castillo.
El principal problema: falta de consulta a la población antes de entregar concesiones de espacios públicos. “Estamos de acuerdo con alianzas público-privadas, pero no a espaldas de la gente y beneficiando solo a unos pocos”, agregó.
El presidente del Concejo, Jorge Dulon, explicó que la ley se promulgó de oficio porque la Alcaldía no actuó a tiempo. Pero la publicación oficial depende del Ejecutivo, y la decisión final podría conocerse en pocos días.
Así que la ciudad queda en suspenso: mientras algunos celebran la derogación, otros esperan que los parqueos sigan activos, mostrando un choque entre política, ciudadanía y normas constitucionales
