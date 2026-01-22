Bono PEPE: ¿cuánto puedes cobrar si tienes varios hijos en el colegio?

El Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) entregará un apoyo económico de Bs 150 mensuales durante tres meses, alcanzando un total de Bs 450 por familia. Sin embargo, el beneficio no es acumulable, incluso si en el hogar hay más de un hijo estudiando en colegios fiscales o de convenio.

Desde este lunes 26 de enero, el Gobierno inicia en todo el país el pago del bono PEPE, un incentivo destinado a poblaciones vulnerables afectadas por la crisis económica y climática. El beneficio será cancelado a través del sistema financiero nacional y se estima que llegará a 1,4 millones de beneficiarios, según informó el viceministro del Tesoro, Christian Morales.

El programa es ejecutado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) y se paga automáticamente, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

¿Quiénes reciben el bono PEPE?

Mujeres que perciben el Bono Juana Azurduy de Padilla , incluidas menores de edad mediante un tutor.

Personas con discapacidad visual y con discapacidad grave o muy grave , registradas en los sistemas oficiales.

Adultos mayores que reciben la Renta Dignidad en calidad de no rentistas.

Padres, madres o tutores de estudiantes de unidades educativas fiscales y de convenio, a razón de un solo bono por grupo familiar.

¿Se puede cobrar más de un bono PEPE?

No. Si una persona recibe más de un beneficio social —por ejemplo, Bono Juana Azurduy y Bono Juancito Pinto— no podrá cobrar dos o más pagos del PEPE. El sistema cruza datos y bloquea la duplicidad, otorgando un solo pago por familia.

¿Y si en una misma casa viven varios beneficiarios de otros bonos?

El programa prioriza la asignación por hogar, por lo que solo se entregará una asignación mensual, independientemente de cuántas personas reciban otros bonos sociales dentro de la familia.

¿Dónde y cómo se paga el bono PEPE?

El pago se realizará en entidades financieras habilitadas, principalmente las que ya cancelan la Renta Dignidad, garantizando cobertura en casi todos los municipios del país.

En zonas alejadas o rurales se aplicarán horarios extendidos, atención en días de feria y, cuando sea necesario, brigadas móviles, para evitar que los beneficiarios queden excluidos.

El Gobierno, junto a la ASFI, instruyó a las entidades financieras a reforzar los protocolos de seguridad durante el pago.

Las autoridades recomiendan:

No compartir datos personales

Acudir solo a puntos oficiales

Desconfiar de mensajes o llamadas que pidan dinero para “habilitar” el cobro

Toda la información oficial será difundida por medios de comunicación, radios comunitarias, plataformas digitales y oficinas públicas.

Mira la programación en Red Uno Play