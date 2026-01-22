¿Si cobro el bono Juancito Pinto y el Juana Azurduy, puedo cobrar el bono PEPE? Esto dice el Gobierno

El Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) ha sido diseñado como un refuerzo transversal para la red de protección social de Bolivia.

Ante la duda de miles de familias, el Viceministerio de Tesoro y Crédito Público, Christian Morales aclaró a Red Uno que percibir beneficios como el Bono Juancito Pinto o el Bono Juana Azurduy no es un impedimento para acceder a los 150 bolivianos adicionales.

Por el contrario, el espíritu de la norma busca que las familias que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad, y que por ende están registradas en estos programas, reciban un alivio económico extra durante el primer trimestre de 2026.

El viceministro Christian Morales fue enfático al respecto: “Son todas las personas que se encuentren registradas en la gestión 2025 en los bonos Juana Azurduy, en el bono Juancito Pinto, en el bono anual de Indigencia y los que cobran la Renta Dignidad”.

El desarrollo de este pago se basa en la base de datos consolidada de la gestión 2025. Esto significa que, si una madre de familia cobró el Bono Juana Azurduy el año pasado, o si sus hijos fueron beneficiarios del Juancito Pinto, sus datos ya figuran en el sistema habilitado para el cobro del bono PEPE a partir del 26 de enero.

“Todas estas personas están contempladas en la base de datos que hemos armado y a partir del día 26 empezamos a realizar las transferencias”, concluyó la autoridad.

El cobro es independiente para cada programa; es decir, el ciudadano puede retirar su bono habitual y, paralelamente, los 150 bolivianos del bono PEPE, siempre y cuando su nombre figure en los registros previos del Estado.

