¡Cobra tu bono PEPE!: ¿Qué documentos necesitas para efectivizar el pago este lunes?

La Gestora Pública confirmó que este lunes 26 de enero se abrirán las ventanillas bancarias para el pago del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE).

Este beneficio, que suma un total de 450 bolivianos, busca inyectar liquidez a los sectores que ya perciben otros bonos sociales en el país.

Documentación obligatoria

A diferencia de otros trámites estatales, el cobro del bono PEPE se caracteriza por su sencillez. Para evitar filas innecesarias y retrasos en las cajas, tome en cuenta que el único requisito indispensable es:

Cédula de identidad original y vigente: Es el documento primordial para que el cajero verifique su habilitación en el sistema.

No se requiere presentar fotocopias de carnet, certificados de nacimiento ni formularios de inscripción, ya que la lista de beneficiarios se genera de forma automática con los datos cruzados de la Renta Dignidad, Bono Juancito Pinto y otros programas.

Recomendaciones para un cobro seguro

Las autoridades han recordado que el pago es de un bono por grupo familiar. Si usted es elegible, puede acudir a cualquier entidad financiera autorizada (como el Banco Unión, bancos privados o cooperativas).

Recuerde que el monto es acumulativo, por lo que, si no puede asistir este lunes, su dinero permanecerá seguro en el sistema hasta el cierre del periodo de pago el 30 de abril.

