¿Existe una lista oficial para hacer el cobro del bono PEPE?

Ante la cercanía del lunes 26 de enero, fecha oficial para el inicio del pago del bono PEPE, ha surgido la duda sobre la existencia de listas físicas en oficinas públicas.

El Ministerio de Economía y la Gestora Pública han aclarado que no existen formularios de inscripción ni listas manuales, ya que el padrón de beneficiarios se generó de forma digital y automática.

La lista de habilitados se consolidó tomando como base a quienes cobraron beneficios sociales hasta el 30 de noviembre de 2025. Usted ya forma parte de esta base de datos si pertenece a estos grupos:

Bono Juana Azurduy: Madres con niños menores de dos años.

Bono Juancito Pinto: Padres o tutores de estudiantes registrados.

Bono de Indigencia o Ceguera: Personas registradas en el IBC.

Bono de Discapacidad: Personas con discapacidad grave o muy grave.

Renta Dignidad: Adultos mayores que no sean rentistas (jubilados).

Verificación en ventanilla

Al no existir listas impresas en las puertas de los bancos o ministerios, la confirmación definitiva se realiza directamente en la ventanilla de la entidad financiera. El cajero, al ingresar su número de Cédula de Identidad original, el sistema le indicará inmediatamente si el monto de 450 bolivianos está disponible para su cobro.

Es vital recordar que el beneficio es de un pago por familia. Si usted intenta cobrar y el sistema indica que no está habilitado, podría deberse a que otro miembro de su núcleo familiar ya figura como titular del beneficio.

Mira la programación en Red Uno Play