¿En qué bancos se puede cobrar el bono PEPE? Ya hay fecha oficial de pago

A partir del próximo lunes 26 de enero, las entidades financieras de todo el país se preparan para el inicio del pago del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE).

El Gobierno ha confirmado que el beneficio de 450 bolivianos, que será fraccionado en tres meses a un monto de Bs 150, estará disponible en ventanillas de la banca pública y privada, permitiendo que las familias bolivianas accedan a estos recursos de forma rápida y segura durante el primer trimestre de 2026.

Entidades financieras autorizadas

Para facilitar el acceso y evitar que los beneficiarios tengan que recorrer largas distancias, la Gestora Pública ha habilitado una amplia red bancaria que incluye:

Banco Unión: En todas sus sucursales y agencias móviles a nivel nacional.

En todas sus sucursales y agencias móviles a nivel nacional. Banca Privada: Todos los bancos autorizados que también realizan el pago de la Renta Dignidad, Bono Juancito Pinto y Juana Azurduy.

Logística en las cajas de cobro

El cobro no requiere trámites adicionales, pero las entidades financieras aplicarán protocolos específicos para agilizar la atención.

Es importante recordar que el monto de 150 bolivianos mensuales puede ser retirado de forma individual cada mes o de manera acumulada (Bs 450) en una sola visita al banco, siempre y cuando sea antes del cierre del programa el 30 de abril.

Para cobrar, el beneficiario solo debe presentar su Cédula de Identidad original y vigente.

