¡Atención! SEGIP anuncia suspensión de actividades por feriado largo

Como dispuso con el Decreto Supremo 5521, se suspenden actividades en el ámbito público y privado para este fin de semana largo, desde el 23 al 25 de enero.

El Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) informa que, en cumplimiento del decreto y la resolución DGTHSO-004/26 del Ministerio de Trabajo, suspenderá sus actividades este viernes 23 de enero y reanudará sus actividades el lunes 26 de enero.

Esta medida será aplicada en todas sus agencias a nivel nacional, como también en el extranjero. Se recomienda a la gente, si va a salir de viaje en este fin de semana largo, siempre portar la cédula de identidad, ya sea física o digital.

El SEGIP es el Servicio General de Identificación Personal de Bolivia, una institución pública encargada de emitir y controlar la Cédula de Identidad, documento fundamental para que los ciudadanos bolivianos y extranjeros residentes ejerzan su derecho a la identidad.

Mira la programación en Red Uno Play