TEMAS DE HOY:
Alcaldía de Santa Cruz Cotoca TRÁFICO DE ARMAS

35ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Caso de 2009 vuelve a la luz: investigan por trata a condenado por feminicidio en Cochabamba

El Ministerio Público abrió una causa por Trata de Personas por la desaparición de Yesica G., ocurrida en 2009, cuando tenía 17 años.

Red Uno de Bolivia

23/01/2026 15:40

Escuchar esta nota

El Ministerio Público inició una investigación por el delito de Trata de Personas contra Omar M. A. R., por la desaparición de Yesica G. S., quien tenía 17 años al momento del hecho ocurrido en 2009, en el municipio de Sacaba, departamento de Cochabamba.

El fiscal departamental, Osvaldo Tejerina Ríos, informó que el investigado actualmente cumple sentencia por el delito de feminicidio de Ingrid L. C. C., y que mantenía una relación sentimental con la adolescente desaparecida.

 

 

Según los antecedentes preliminares proporcionados por la familia, la menor vivía con sus padres en el municipio de Yapacaní y en 2009 salió de su domicilio con destino a Sacaba para convivir con Omar M. A. R., en un inmueble ubicado en la calle Colombia de ese municipio.

“De acuerdo a los antecedentes preliminares, la menor salió de su domicilio para convivir con la persona que actualmente se encuentra recluida”, señaló Tejerina.

 

Por su parte, el fiscal asignado al caso, Juan Carlos Aguilera Numbela, explicó que de la relación entre el investigado y la adolescente existe un hijo en común, quien actualmente tiene 18 años de edad, dato que forma parte de los elementos analizados dentro de la investigación.

El Ministerio Público indicó que el caso se encuentra en etapa investigativa, con el objetivo de esclarecer la desaparición, establecer la posible comisión del delito de trata y determinar responsabilidades penales conforme a ley.

Fuente: Fiscalía 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD