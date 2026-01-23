TSE afirma que no fue notificado sobre ninguna resolución del TCP respecto a UCS

El Tribunal Supremo Electoral señaló que no recibió notificación formal del Tribunal Constitucional sobre la situación jurídica de Unidad Cívica Solidaridad.
23/01/2026 15:28
Escuchar esta nota
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó este viernes que, hasta la fecha, no ha sido notificado legalmente por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) con ninguna resolución, auto o determinación jurisdiccional relacionada con la situación jurídica de la organización política Unidad Cívica Solidaridad (UCS).
A través de un comunicado oficial, el Órgano Electoral precisó que cualquier actuación de carácter jurisdiccional que afecte a una organización política debe ser comunicada de manera formal, conforme a los principios de legalidad, publicidad y transparencia.
El TSE indicó que, en caso de recibir una notificación oficial, informará oportunamente a la población a través de sus canales institucionales, tal como establece la normativa vigente.
Asimismo, la entidad electoral reafirmó su respeto a la independencia de los órganos del Estado, así como a los procedimientos y plazos legales, en el marco de la Constitución Política del Estado.
Mira la programación en Red Uno Play
15:00
16:30
17:00
18:55
21:00
22:00
15:00
16:30
17:00
18:55
21:00
22:00