TSE afirma que no fue notificado sobre ninguna resolución del TCP respecto a UCS

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó este viernes que, hasta la fecha, no ha sido notificado legalmente por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) con ninguna resolución, auto o determinación jurisdiccional relacionada con la situación jurídica de la organización política Unidad Cívica Solidaridad (UCS).

A través de un comunicado oficial, el Órgano Electoral precisó que cualquier actuación de carácter jurisdiccional que afecte a una organización política debe ser comunicada de manera formal, conforme a los principios de legalidad, publicidad y transparencia.

El TSE indicó que, en caso de recibir una notificación oficial, informará oportunamente a la población a través de sus canales institucionales, tal como establece la normativa vigente.

Asimismo, la entidad electoral reafirmó su respeto a la independencia de los órganos del Estado, así como a los procedimientos y plazos legales, en el marco de la Constitución Política del Estado.

