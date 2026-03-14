En un operativo de precisión quirúrgica ejecutado durante la madrugada de este 13 de marzo de 2026, las fuerzas especiales de la Policía pusieron fin a la fuga del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Los registros de las cámaras aledañas a su refugio en el exclusivo barrio Las Palmas, en Santa Cruz de la Sierra, detallan los últimos momentos del capo en libertad.

El registro audiovisual detalla un despliegue táctico que se extendió entre las 03:00 y las 06:00 de la mañana. En las imágenes se observa un intenso movimiento de efectivos policiales de élite, uniformados íntegramente de negro, quienes sitiaron la propiedad antes de proceder al ingreso forzoso.

Marset fue extraído del inmueble bajo estrictas medidas de seguridad, completamente encapuchado, para ser llevado de forma inmediata hacia la terminal aérea.

Tras ser retirado de la vivienda, el contingente se dirigió directamente al aeropuerto, donde se completaron los protocolos para su traslado y posterior entrega a las autoridades de los Estados Unidos, país que lidera el pedido de extradición.

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