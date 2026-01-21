Presidente del TSE advierte: "Cualquier intento de frenar las elecciones daña la democracia"

En una firme defensa de la institucionalidad electoral, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, advirtió que el órgano electoral no cederá ante recursos judiciales que busquen paralizar o retrotraer el proceso de las elecciones subnacionales.

Defensa del proceso electoral

Ávila denunció que la institución enfrenta presiones constantes; sin embargo, fue enfático en que la prioridad es proteger el ejercicio democrático.

"Lastimosamente estamos siendo amenazados incluso permanentemente con recurrir o con demandarnos, etcétera, paralizar el proceso electoral. (...) Nosotros tenemos un patrimonio que cuidar, que es la democracia, el proceso electoral, y que este proceso se caracterice por un sentido de responsabilidad", afirmó la autoridad.

Situación de ADN y candidatos inhabilitados

Tras la ratificación de la pérdida de personería jurídica de Acción Democrática Nacionalista (ADN), el presidente del TSE aclaró que los candidatos afectados no tienen posibilidad de migrar a otras fuerzas políticas. Según el reglamento, las candidaturas inhabilitadas no pueden ser registradas nuevamente por otro partido o alianza.

"Intentar que una acción vuelva a la vida una organización política que ha perdido la personalidad jurídica no es correcto, no es legal, no es constitucional. (...) Intentar que ciudadanos que han sido inhabilitados tampoco es correcto, porque ese registro ya ha cerrado", explicó Ávila.

El presidente detalló que el TSE ya se encuentra en la fase de impresión de los 500 formatos de papeletas para los 342 municipios del país, lo que hace inviable cualquier modificación técnica: "¿Qué pasa si nosotros a esta altura pretendemos incluir candidatos? No es correcto, no es justo y no es legal".

En cuanto a Unidad Cívica Solidaridad (UCS), aclaró que se encuentra en una situación similar, pero a la espera de un fallo específico del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Mientras no exista esa resolución, la organización puede continuar participando bajo medidas precautorias.

Vigilancia sobre los fallos judiciales

Ávila destacó que los órganos de justicia se han comprometido a respetar el principio de preclusión (que impide volver a etapas electorales ya cerradas). No obstante, advirtió que denunciarán a cualquier autoridad que intente sobrepasar sus competencias.

"A todos los casos donde nosotros identifiquemos el incumplimiento a la ley y a la Constitución, lo vamos a denunciar (...) Tenemos que evitar que este calendario sea modificado por cualquier circunstancia. Todos los candidatos sabían las reglas de juego", sentenció.

Mesa multipartidaria este jueves

Finalmente, anunció que este jueves se realizará una mesa multipartidaria con los delegados de las organizaciones políticas para firmar compromisos de transparencia y ética. Entre los puntos clave está la lucha contra la guerra sucia y la apertura de laboratorios para que los partidos revisen el padrón electoral.

"Queremos comprometer la asistencia de todos los debates, principalmente a candidatos a gobernador y de los municipios capitales. Es importante que todos los candidatos asistan para tener el derecho al voto informado", concluyó Ávila.

Las organizaciones tienen como plazo límite el 5 de febrero para realizar la sustitución de candidatos inhabilitados, una medida que busca evitar que la ciudadanía desconozca quiénes son sus postulantes hasta horas antes de la votación.

