“Me golpeé con una mesa”: Trump aclara el origen del moratón en su mano

El presidente estadounidense, Donald Trump, atribuyó el moratón visible en su mano izquierda a un golpe contra una mesa y a su consumo habitual de aspirina, al ser consultado por periodistas durante su regreso a Washington.

El hematoma fue observado el jueves en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, durante la ceremonia de lanzamiento de la denominada Junta de Paz para Gaza, una iniciativa impulsada por Estados Unidos.

A bordo del Air Force One, un reportero le preguntó por su estado de salud. Trump respondió que se encontraba bien y explicó el origen del golpe.

“Estoy muy bien. Me la golpeé con una mesa y me puse un poco de crema”, afirmó, antes de añadir que la aspirina puede provocar pequeños moratones.

El mandatario señaló que recomienda la aspirina a quienes se preocupan por su corazón, aunque advirtió sobre ese posible efecto secundario. Desde su regreso al poder hace un año, los moratones en sus manos han sido frecuentes y, en ocasiones, los ha cubierto con maquillaje.

A principios de mes, Trump declaró en una entrevista con The Wall Street Journal que toma aspirina “por superstición”, al considerar que ayuda a mantener la sangre diluida.

Según su médico, Sean Barbabella, el presidente consume 325 miligramos diarios como medida de prevención cardíaca, una dosis superior a la estándar baja, que suele ser de 81 miligramos.

La Casa Blanca ha tratado en el pasado de frenar especulaciones sobre su salud, señalando que los moratones pueden deberse también a los frecuentes apretones de manos asociados a su cargo.

Trump cumplió 79 años el pasado 14 de junio. Un mes después, la Presidencia difundió un informe médico que indicó que padece insuficiencia venosa crónica, una condición común en personas mayores, aunque concluyó que el presidente goza de “excelente salud”.

