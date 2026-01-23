La Policía Boliviana intervino un lenocinio clandestino ubicado en la avenida Saavedra, en la zona de Miraflores, La Paz, donde se identificaron graves irregularidades, desde delitos de proxenetismo hasta el hallazgo de material perteneciente a cooperativas mineras.

El jefe policial a cargo del caso informó que el local funcionaba bajo estrictas medidas de seguridad, resguardado por cámaras de vigilancia. El ingreso no era libre: solo podían acceder clientes exclusivos que contaran con un código específico.

“Se intervino un lenocinio clandestino que estaba resguardado por varias cámaras de seguridad en el entorno”, manifestó la autoridad policial.

Al interior, las autoridades constataron que el establecimiento no tenía licencia de funcionamiento y expendía bebidas alcohólicas sin registro sanitario. Por este motivo, se abrirán investigaciones por el delito de atentado contra la salud pública.

Lo que más llamó la atención de los investigadores fue el hallazgo de objetos institucionales: al menos 10 cascos de minero, una mochila con documentación oficial de una cooperativa, sellos y credenciales de un cooperativista. Se investiga si el lugar era utilizado como punto de reunión o si el material fue dejado como prenda.

“Se abrirán investigaciones por el delito de atentado contra la salud pública, ya que las bebidas no contaban con el registro de sanidad”, afirmó el jefe policial.

En el operativo se logró el rescate de varias damas de compañía, quienes ahora se encuentran bajo protección en calidad de víctimas. Por su parte, el administrador y propietario del lugar fue aprehendido y derivado al Ministerio Público bajo cargos de proxenetismo, al evidenciarse que recibía porcentajes del trabajo sexual realizado en el inmueble.

