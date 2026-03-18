Visa a EE. UU.: ¿qué significa la fianza de hasta $us 15.000 y a quiénes afecta?

Una nueva política migratoria hacia Estados Unidos establece el pago de una fianza de hasta 15.000 dólares para ciertos solicitantes de visa de turismo o negocios (B1/B2), como parte de un programa que busca reforzar el control migratorio.

La medida, anunciada por un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, contempla la ampliación de un programa piloto que ya incluía a 38 países y que ahora suma otras 12 naciones, principalmente de África y otras regiones.

Este nuevo esquema entrará en vigor el 2 de abril y tiene como objetivo principal evitar que los visitantes permanezcan en el país más tiempo del permitido por sus visas.

¿Qué es la fianza?

Se trata de un depósito económico reembolsable, que funciona como una garantía de que el viajero cumplirá con las condiciones de su visa.

El monto puede variar entre:

$us 5.000

$us 10.000

$us 15.000

Este dinero será devuelto si el visitante:

Sale del país dentro del tiempo permitido

O incluso si decide no viajar

¿Quiénes deben pagarla?

La fianza no aplica para todos los países, sino únicamente para ciudadanos de naciones consideradas de “alto riesgo migratorio”, es decir, con mayores índices de permanencia irregular.

Entre los países recientemente incluidos están: Camboya, Etiopía, Georgia, Mongolia, Mozambique, Nicaragua, entre otros.

Asimismo, el programa ya contemplaba a países como: Cuba, Venezuela, Nigeria, Bangladesh, Senegal, entre otros.

¿Cómo funciona?

La decisión de exigir la fianza la toma un oficial consular durante el proceso de visa

El pago se realiza en línea al Departamento del Tesoro , no en la entrevista

No garantiza la aprobación de la visa

¿Qué pasa si no se cumple?

Si el beneficiario de la visa:

Permanece más tiempo del autorizado

O incumple las condiciones migratorias

Pierde el dinero depositado, que puede ser utilizado para cubrir gastos relacionados con su deportación.

¿Qué busca la medida?

Según autoridades estadounidenses, este programa ya ha mostrado resultados positivos. De los visados emitidos bajo este esquema, el 97% de los viajeros regresó a su país dentro del plazo permitido.

CLAVE FINAL

No es un pago por la visa

Es una garantía económica temporal

Solo aplica a ciertos países

Se devuelve si cumples las reglas

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