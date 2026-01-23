Guía paso a paso: Cómo consultar si eres beneficiario del Bono PEPE y qué hacer si fuiste excluido

Tras el anuncio del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), miles de ciudadanos buscan confirmar si acceden al pago de 150 bolivianos.

El gerente de la Gestora Pública, Marcelo Fernández, enfatizó que la base de datos es cerrada, pero que se iniciará un proceso de registro para quienes quedaron fuera de este primer beneficio.

¿Cómo realizar la consulta oficial?

A partir de los próximos días, la plataforma web de la Gestora contará con una interfaz amigable para el usuario.

Ingrese a la web: Diríjase a www.gestora.bo.

Busque al "Quirquincho": Haga clic en el ícono de la mascota oficial del programa PEPE.

Datos requeridos: Ingrese su número de Cédula de Identidad y su fecha de nacimiento. El sistema le confirmará de inmediato si está habilitado para el cobro en el sistema financiero.

¿No aparece en el sistema? Estas son las razones

Si usted pertenece a un programa social pero el sistema le indica que no es beneficiario, puede deberse a tres factores explicados por la autoridad, pero la Gestora habilitará puntos de atención en oficinas y a través de llamadas para efectuar consultas o posibles reclamos.

Registro extemporáneo: Su inscripción en bonos como el Juancito Pinto o Juana Azurduy se realizó después del 30 de noviembre de 2025.

Condición de rentista: Si es jubilado y recibe una renta mensual, no califica para este bono extraordinario.

Error de datos: Alguna inconsistencia entre su carnet y la base de datos de origen.

Para quienes no figuran en ninguna base de datos actual (como personas en situación de vulnerabilidad que no reciben ningún otro bono), la Gestora anunció una medida a largo plazo:

“Lo que se hará a lo largo del año es llenar formularios de registro para tener y contar con una base de datos social, para registrar a la mayor cantidad de personas que son vulnerables”, afirmó Fernández.

Este censo social permitirá que, ante una posible ampliación del bono o nuevos programas en el futuro, el Estado cuente con información fidedigna de quienes realmente necesitan el apoyo económico.

Mira la programación en Red Uno Play