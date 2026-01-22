Es oficial: habrá cronograma para el cobro del bono PEPE; cuándo y cómo se lanzará

Con el inicio del pago fijado para el lunes 26 de enero, el Gobierno nacional ha dispuesto la implementación de un cronograma oficial de cobro.

El viceministro de Tesoro y Crédito Público, Christian Morales, informó a Red Uno que esta medida es fundamental para evitar el colapso de las agencias bancarias y garantizar una atención ordenada para todos los ciudadanos en las entidades habilitadas.

“Hasta fin de semana se sacará un cronograma donde se establecerá qué días deberá apersonarse de manera ordenada a las entidades financieras a realizar el cobro los beneficiarios”, anunció Morales.

El objetivo es evitar saturaciones, por lo que “se determinará días segmentados a fin de evitar confusión”. Además, Morales aclaró que no es necesario acudir solo a una entidad.

“No es necesario que vayan a cobrar a agencias del Banco Unión, todas las personas pueden cobrar el beneficio en las entidades financieras que también pagan los otros bonos”, precisó el viceministro.

