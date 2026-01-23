“No se trata de títulos, sino de legalidad; tendrán que rodar cabezas”: Camacho anuncia operativos contra avasallamientos

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, afirmó este jueves en el programa Que No Me Pierda que el Estado boliviano iniciará un nuevo ciclo para garantizar el respeto a la propiedad privada y poner fin a los avasallamientos de tierras.

Durante una reunión interinstitucional que contó con la presencia del presidente del Estado, ministros de Gobierno y Defensa, autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, del Ministerio Público, de la Policía y de las Fuerzas Armadas, Camacho denunció que “el INRA estuvo manejado y manoseado por sectores afines al Movimiento Al Socialismo con el fin de buscar la ilegalidad y avasallar las tierras”.

El gobernador destacó que los avasallamientos no son un conflicto social, sino mafias que operan con violencia y se amparan en la impunidad.

“No se trata de tener título, sino de tener la legalidad; se tiene que investigar y tendrán que rodar cabezas”, afirmó, haciendo énfasis en la necesidad de esclarecer responsabilidades y garantizar que los culpables enfrenten la justicia.

En este sentido, Camacho indicó que se realizarán operativos en contra de los avasallamientos en las próximas horas, aunque no quiso adelantar en qué zonas se realizarán para no dar aviso a los cabecillas que han sido plenamente identificados.

Este accionar, aseguró, generó un ambiente de impunidad que permitió que grupos organizados ingresaran a propiedades privadas, produjeran violencia e incluso afectaran a periodistas y miembros de la Policía Nacional.

Camacho indicó que, según los registros de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), actualmente hay alrededor de 300 propiedades avasalladas con procesos legales en curso.

“Vamos a descubrir a los verdaderos actores que estuvieron dentro de este proceso de ilegalidad para dañar al pueblo”, aseguró, anunciando un plan coordinado entre el gobierno nacional, las fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales para intervenir en los predios afectados.

El gobernador explicó que estas acciones buscan restaurar la legalidad, proteger la inversión y garantizar la seguridad de los productores.

Asimismo, destacó que se están proponiendo candidatos técnicos para ocupar cargos en el INRA nacional y departamental, priorizando a personas con conocimiento del sector productivo y de los avasallamientos.

“Hoy damos un mensaje claro: se acabó el ciclo de la ilegalidad, de los golpes a periodistas, del secuestro de policías y de la corrupción que ha dañado a Santa Cruz y a Bolivia”, concluyó Camacho, reafirmando su compromiso de hacer cumplir la ley sin retroceder ante la violencia de los grupos ilegales.











