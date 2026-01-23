Hallan vehículo presuntamente vinculado a crimen en el Urubó

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) logró el secuestro de un vehículo presuntamente utilizado en el violento asesinato ocurrido en la zona del Urubó en Santa Cruz. Durante la requisa técnica, los peritos hallaron un arma de fuego en el interior del motorizado que adelantaron será fundamental para las pericias balísticas.

El Ministerio Público coordina actualmente diversos operativos de rastrillaje para dar con el paradero de los responsables de este crimen. Las investigaciones preliminares apuntan a entre seis y ocho sicarios.

La Policía Boliviana mantiene un estado de alerta tras los hechos de sangre registrados el pasado 15 de enero en esta exclusiva zona. Los esfuerzos de inteligencia se centran ahora en el proceso de investigación.

