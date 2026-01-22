Abogado de Laura Rojas: “Ella no tiene relación con las 'narcomaletas' ni con tráfico de armas”

El abogado de la exdiputada y actual candidata a concejal, Laura Rojas, se pronunció sobre el caso de las denominadas “narcomaletas” que ingresaron al país en un vuelo privado desde Estados Unidos.

El doctor Ernesto Giraldes afirmó que su representada no está siendo investigada por tráfico de armas, pese a que su domicilio fue allanado.

“No han encontrado ningún indicio en los cuales puedan decir que sí hay armas en el domicilio de mi defendida”, señaló. Explicó que el allanamiento se realizó por orden judicial dentro de la investigación general, pero que Rojas no tiene relación con este delito.

Sobre el presunto tráfico de drogas, Giraldes aclaró que las 32 maletas no pertenecían a Laura Rojas y que ella no las recogió ni tenía conocimiento de su contenido. “Ella no tenía ningún conocimiento sobre dichas maletas ni lo que contenían”, indicó.

Respecto a las imágenes difundidas en medios donde aparece una mujer en el aeropuerto, el abogado confirmó que se trata de su defendida, quien viajaba junto a un ciudadano de doble nacionalidad uruguayo-estadounidense, pero reiteró que desconocía totalmente el equipaje que venía en el mismo vuelo.

Asimismo, Giraldes desmintió el uso de pasaporte diplomático: “Falso, totalmente falso. Ella ya no fungía como diputada e ingresó con su pasaporte personal. Esto se puede verificar en el sistema de migración y en su propio pasaporte”, aseguró.

El abogado también expresó la disposición de su defendida a colaborar con la justicia: “Nos hemos apersonado para colaborar con la investigación, tomando en cuenta que ella no tiene nada que ver en ninguna de las dos investigaciones. Ella quiere decir su verdad a través de su declaración informativa policial”.

Mientras el Ministerio Público continúa con los allanamientos y operativos, la defensa de Laura Rojas insiste en diferenciar su participación de los ilícitos investigados, subrayando que su nombre ha sido vinculado por especulaciones mediáticas y no por pruebas concretas.

