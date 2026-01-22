¡Atención! Cumple años en estos días: conozca qué dígitos podrán cobrar el bono PEPE desde este lunes

Ya está definida la programación de pagos del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), que beneficiará a cinco grupos poblacionales mediante un cronograma escalonado basado en el dígito de la fecha de cumpleaños, con el objetivo de ordenar y facilitar el cobro del beneficio.

De acuerdo con el esquema establecido, cuatro de los cinco grupos beneficiarios recibirán el pago según el dígito correspondiente a su fecha de nacimiento. Aquellas personas cuyos dígitos corresponden a fechas anteriores al lanzamiento del programa podrán cobrar el bono entre los meses de febrero y abril.

En tanto, quienes tengan dígitos del 26 al 31 de enero podrán acceder al pago desde este mismo mes.

En el caso de los beneficiarios de la Renta Dignidad, el pago del PEPE está garantizado por un período continuo de 12 meses, de febrero a febrero, asegurando una cobertura sostenida. Para los otros grupos, el monto entregado es acumulable hasta alcanzar un total de Bs 450.

Las autoridades señalaron que este mecanismo permitirá una distribución ordenada del beneficio y evitará aglomeraciones en los puntos de pago. Los beneficiarios pueden verificar si les corresponde el cobro ingresando a la página web oficial de la Gestora, donde se encuentra habilitada la consulta individual.

