Capturan a menor por robo violento con cuchillo en Cochabamba

Un adolescente de 15 años fue aprehendido en Cochabamba por su presunta participación en un violento asalto con arma blanca ocurrido el pasado 5 de enero en la avenida República, una de las zonas más concurridas de la ciudad.

La acción fue ejecutada por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), tras una investigación que permitió identificar al menor como el autor del ataque. Según los reportes policiales, utilizó un cuchillo para amedrentar a una mujer, a quien habría golpeado brutalmente durante el robo.

Pese a que los investigadores lograron establecer su participación en el hecho, la víctima aún no formalizó una denuncia ante la Policía.

Ante esta situación, la institución del orden hizo un llamado público para que la mujer se apersone a dependencias policiales, ya que su testimonio es considerado clave para sostener el proceso judicial por robo agravado.

Además, el menor ya cuenta con una denuncia previa por otro robo cometido bajo la misma modalidad, lo que refuerza los indicios de reincidencia.

Las autoridades continúan con las diligencias y no descartan que existan otras víctimas vinculadas a hechos similares.

